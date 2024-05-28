Кремль раскрыл причины затянувшегося визита Путина в Узбекистан

Песков: визит Путина в Узбекистан затянулся из-за обилия тем для переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил затянувшийся визит Владимира Путина в Узбекистан. По его словам, российский президент проводит в республике уже более двух запланированных дней, поскольку у него есть много тем для обсуждения со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Life.ru .

Песков отметил, что, согласно планам, глава РФ должен был вернуться в Москву во вторник, 28 мая. Также ожидалось, что этим вечером Владимир Путин поучаствует в одном из мероприятий.

«А связано (продление пребывания в Узбекистане — ред.) с объемом двусторонних отношений, очень теплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоем», — высказался Песков.

Визит Путина в Узбекистан начался 26 мая и планировался на два дня. Сегодня, 28 мая, глава России продолжил переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым.