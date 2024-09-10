Кремль ответил, можно ли договориться с Украиной

сегодня в 14:06

Песков: в вопросе договоренностей с Украиной главное — достижение целей СВО

В данный момент невозможно представить достижения договоренностей России с Украиной, и главным аспектом является достижение целей спецоперации, считают в Кремле. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 сентября, сообщает газета «Известия» .

Представитель Кремля добавил, что из-за событий в Курской области в настоящий момент невозможно представить, что с Украиной можно достичь каких-то договоренностей.

Для России, по словам Пескова, ключевой момент — достижение поставленных целей.

«И СВО в настоящий момент, в отсутствии альтернатив, является единственным возможным способом достижения наших целей. Поэтому она продолжается», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Также сегодня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что переговоров с Киевом не будет, пока ВС РФ не выбьют украинских боевиков со своей территории.