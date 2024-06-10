Песков: ситуация после выборов в ЕП во Франции — внутреннее дело страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия поражения партии президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент — это личное дело республики. По его словам, Россия не хотела бы вмешиваться в события, разворачивающиеся в этой стране, сообщает Газета.ru .

Песков отметил, что смена ключевых политиков во Франции уже не воспринимается как что-то сверхъестественное. По словам резидента Кремля, в Москве будут наблюдать за меняющейся обстановкой во Франции, однако власти помнят, насколько недружелюбно в Париже относятся к российской стороне.

«Это внутреннее дело французской республики. Мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела стран», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков также отметил, что правые партии становятся более популярными в Европе и вскоре начнут «наступать на пятки» проевропейским политсилам.