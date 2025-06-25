Кремль: новые контакты Путина и Вучича в ближайшее время не планируются

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новые контакты президента РФ Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, сообщает РИА Новости .

«Пока нет. Но у нас очень тесные контакты по разным каналам», — отметил он.

Ранее Служба внешней разведки России заявляла о продолжающихся поставках сербского вооружения на Украину через страны НАТО с использованием поддельных документов. Вучич подтвердил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным, но детали переговоров не раскрыл.

Принятые меры должны снизить давление на Сербию со стороны как западных стран, так и России.