Кремль назвал переговоры Путина и Трампа «очень позитивными»

сегодня в 04:08

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал официальную оценку прошедшим переговорам на Аляске, охарактеризовав их как «очень позитивные».

По его словам, встреча создала основу для продолжения совместной работы по поиску решений актуальных вопросов.

«Эта встреча поможет нашим странам продолжать совместные усилия в поиске решений», — подчеркнул представитель Кремля.

Лидеры сделали исчерпывающие заявления, поэтому отказ от вопросов журналистов на пресс-конференции был осознанным решением, добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил переговорам высший балл — «10» из 10».