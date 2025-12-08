Кремль: для саммита России и США требуется серьезная подготовка

Песков: Встреча Путина и Трампа до конца года не планируется

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа до конца 2025 года пока не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала .

Он отметил, что о проведении такого саммита в ближайшие недели речь не идет, поскольку для этого требуется тщательная подготовка.

«Такую встречу надо подготовить. Она должна быть результативной», — подчеркнул Песков. По его словам, для того чтобы встреча могла быть результативной, необходимо предварительно провести работу на экспертном уровне, которая в данный момент и ведется.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил возможность такой встречи в обозримом будущем, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ее вероятность «немаленькой».

