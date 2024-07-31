Красный флаг подняли над мечетью в Иран после убийства Исмаила Хании Политика сегодня в 16:07 Фото - © Unsplash.com

Красный флаг подняли над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести за убийство Исмаила Хании. Ранее его поднимали, когда случались взрывы на кладбище в Кермане в январе, когда погибли десятки людей, сообщает РИА Новости.

Также флаг поднимали после убийства Касема Сулеймани в январе 2020. Красные флаги в шиитской традиции являются символом несправедливо пролитой крови и призыва отомстить за убитого человека. Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что ответственность за убийство Хании лежит на США и Израиле. По данным представителя движения ХАМАС в Ливане Махмуда Таха, Вашингтон согласовал ликвидацию главы политбюро в Иране.