Коц: серьезные переговоры любят тишину
Военкор Коц прокомментировал молчание делегаций США и России
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале прокомментировал молчание делегаций США и России после проведенных переговоров в Турции.
«Болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», написал журналист.
В четверг делегации США и России провели встречу в американском посольстве в Стамбуле. Переговоры длились более шести часов.
Стороны покинули диппредставительство, не прокомментировав итоги диалога.