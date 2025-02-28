Коц: серьезные переговоры любят тишину

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Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале прокомментировал молчание делегаций США и России после проведенных переговоров в Турции.

«Болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», написал журналист.

В четверг делегации США и России провели встречу в американском посольстве в Стамбуле. Переговоры длились более шести часов.

Стороны покинули диппредставительство, не прокомментировав итоги диалога.