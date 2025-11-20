Журналист и военкор Александр Коц изучил очередной мирный план президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что соглашение фактически предлагает России взять в аренду земли Донбасса, хотя они в любом случае принадлежат стране по Конституции.

«Соглашение якобы предусматривает, по факту, сдачу Украиной Донбасса в аренду России. При этом Киев сохранит за собой „право собственности“. Незалежная выводит свои войска — вы же, русские, этого просили, — но и Москва не имеет права размещать там своих военных», — написал Коц в Telegram-канале.

По мнению военкора, именно это имели в виду США, когда говорили о «болезненных компромиссах для обеих сторон». По факту России предложили поступиться частью ее суверенитета, ведь Донбасс — это ее часть.

«С чего вдруг мы должны кому-то платить за пользование его недрами. Нам его еще восстанавливать за свой счет. Что дальше нам предложат взять в аренду? Курилы? Калининград? Арктику?» — возмутился журналист.

Также Коц отметил, что, согласно новому плану, Киев должен отказаться от вступления в НАТО на несколько лет. Так Трамп получает девятую «завершенную» войну. Но после окончания его правления причина начала СВО снова станет актуальной, но это будет уже не его война.

Ранее в США рассказали о достижении договоренности по основам мирного завершения украинского кризиса в течение нынешней недели. Главные параметры соглашения об окончании конфликта Москвы и Киева могут согласовать всеми заинтересованными сторонами в ближайшие дни.

