Кошта: ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии

Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне заявил, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии или Дании, сообщает РИА Новости .

«Гренландия принадлежит ее народу. Ничто не может решаться в отношении Дании или Гренландии без Гренландии и без гренландцев», — отметил он.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

