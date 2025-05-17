сегодня в 10:25

Константинов: Украина поменяет курс на построение будущего в единстве с РФ

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов, оценивая перспективы возобновления дружеских отношений РФ и Украины, отметил, что как только Украина «намается в своих Европах», то поменяет курс на построение будущего в единстве с РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно», — сказал парламентарий.

Он добивал, что после неудачи с Европой на Украине появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет народ за собой. Но для этого стране нужно время.

Как уточнил глава парламента, все еще ведется фундаментальная борьба за Русский мир.

Ранее Константинов отметил, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов — это истерика.