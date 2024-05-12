Комитет ГД поддержал кандидатуру Патрушева на должность вице-премьера
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Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также комитет поддержал кандидатуру Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза. По словам Дмитрия Патрушева, управленческая команда, которую выстроит Лут, сделает все для достижения поставленных президентом РФ задач.
«Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге продолжим заниматься системным развитием агропромышленного комплекса».
Дмитрий Патрушев
Кандидат на должность вице-премьера РФ
Ранее комитет ГД поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры России.