Комитет ГД поддержал кандидатуру Патрушева на должность вице-премьера

сегодня в 16:03

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера, сообщает пресс-служба правительства РФ .

Также комитет поддержал кандидатуру Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза. По словам Дмитрия Патрушева, управленческая команда, которую выстроит Лут, сделает все для достижения поставленных президентом РФ задач.

«Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге продолжим заниматься системным развитием агропромышленного комплекса». Дмитрий Патрушев Кандидат на должность вице-премьера РФ

Ранее комитет ГД поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры России.