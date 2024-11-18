Команда Трампа высказалась об одобрении Байденом украинских ударов вглубь РФ

Представитель переходной команды республиканца Дональда Трампа, директор по коммуникациям Стивен Чунг заявил, что избранный президент США готов организовать мирные переговоры между Украиной и Россией, сообщает РБК .

В интервью телеканалу CNN Стивен Чунг не стал напрямую высказываться о решении действующего американского лидера Джо Байдена санкционировать использование киевским режимом дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. При этом он заявил о готовности Трампа провести переговоры Москвы и Киева.

«Как сказал президент Трамп во время предвыборной кампании, он — единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств», — подчеркнул Чунг.

Он также ушел от ответа на вопрос, направляла ли администрация Байдена Трампу или его будущим советникам предупреждение о принятом решении по ракетам.

Вечером 17 ноября Байден дал разрешение Украине бить по территории России ракетами ATACMS, дальность их полета — до 190 миль (306 км).