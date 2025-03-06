Команда Трампа ведет переговоры с Залужным, Будановым и Кличко

Команда американского президента Дональда Трампа ведет переговоры с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым* и мэром Киева Виталием Кличко, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

В статье отметили, что Вашингтон также ведет переговоры председателем правящей фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, экс-президентом Украины Петром Порошенко* и главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

Из материала следует, что акцент в переговорах американцы делают на Залужном, Буданове*, Кличко и Арахамии. Своими действиями Белый дом намерен организовать внутреннее давление на главу киевского режима Зеленского для прекращения боевых действий.

Ранее издание Politico писало, что люди из команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с идейными противниками Зеленского в Киеве. Главной темой переговоров стали выборы президента Украины.

*Лица, признанные террористами и экстремистами в России.