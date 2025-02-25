Песков: Россия будет готова к диалогу с США по РЗМ, когда наступит момент

Россия будет открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным материалам (РЗМ), когда наступит момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных металлах. Этих ресурсов, в свою очередь, много в России. У Москвы свои планы по их разработке.

При этом, как отметил Песков, существуют перспективы для сотрудничества, в том числе с США, в этом направлении. Об этом также накануне заявлял российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.

Песков пояснил, что Москва будет готова к сотрудничеству с Вашингтоном по редкоземельным материалам, когда наступит момент «проявления политической воли».

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров между Россией и США ожидается 25 февраля. Он также пройдет в Эр-Рияде.