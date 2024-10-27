Кобахидзе рассказал правду о дипотношениях Грузии и России

В настоящее время Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, Тбилиси предпочитает проводить политику президента в национальных интересах, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет NEWS.ru .

«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет», — пояснил грузинский премьер-министр.

По словам Кобахидзе, у Грузии также нет серьезных отношений и с другими внешнеполитическими игроками. При этом премьер-министр считает, что пока между Тбилиси и Москвой не может быть не только дипломатических отношений, но и каких-либо других из-за Абхазии и Южной Осетии.

Ранее, после победы правящей партии, Кобахидзе заявил, что оппозиция не сможет помешать процессу утверждения грузинского правительства, так как у нее нет на это ресурсов.