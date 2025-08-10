«Коалиция желающих» открестилась от отправки войск на Украину
Страны так называемой «коалиции желающих» категорически отвергли возможность отправки своих военных на Украину, сделав ставку на масштабную модернизацию местного оборонпрома, сообщает ТАСС.
Как выяснила The Sunday Times, ключевые европейские игроки в лице Великобритании, Франции и Германии намерены сосредоточиться на создании в Украине полноценного цикла производства вооружений — от ударных дронов до дальнобойных ракет.
«Никто не горит желанием хоронить своих солдат за Днепром. Наш приоритет — дать Киеву технологическую независимость в критически важных сегментах», — цитирует издание британского оборонного чиновника.
Особый акцент делается на ракетных программах, которые должны избавить ВСУ от необходимости каждый раз выпрашивать разрешение на удары по российской территории.