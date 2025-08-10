сегодня в 03:09

Страны так называемой «коалиции желающих» категорически отвергли возможность отправки своих военных на Украину, сделав ставку на масштабную модернизацию местного оборонпрома, сообщает ТАСС .

Как выяснила The Sunday Times, ключевые европейские игроки в лице Великобритании, Франции и Германии намерены сосредоточиться на создании в Украине полноценного цикла производства вооружений — от ударных дронов до дальнобойных ракет.

«Никто не горит желанием хоронить своих солдат за Днепром. Наш приоритет — дать Киеву технологическую независимость в критически важных сегментах», — цитирует издание британского оборонного чиновника.

Особый акцент делается на ракетных программах, которые должны избавить ВСУ от необходимости каждый раз выпрашивать разрешение на удары по российской территории.