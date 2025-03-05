Кнайсль: Зеленский в Белом доме вел себя как слон в посудной лавке
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Президент Украины Владимир Зеленский вел себя как слон в посудной лавке, когда встречался с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме и устроил конфликт. Об этом ТАСС рассказала бывшая министр иностранных дел Австрии, глава аналитического центра G.O.R.K.I СПбГУ Карин Кнайсль.
Похожих конфронтаций, как та, что была между Зеленским и Трампом 28 февраля, в публичном поле не происходило. Случившееся заметили во всем мире.
При этом словесную перепалку инициировал Зеленский. Украинский президент провоцировал Трампа на камеру, хотя, согласно официальному протоколу, этого делать нельзя — перед журналистами нужно вести светский разговор.
За закрытыми дверьми можно проводить абсолютно любые переговоры, в том числе жесткие. В том формате обсуждают суть.
«В данном случае Зеленский повел себя как слон в посудной лавке», — сказала Кнайсль.
Ранее политики и чиновники из США втайне контактировали с Зеленским после конфликта с Трампом. Они просили, чтобы глава киевского режима извинился перед президентом США.