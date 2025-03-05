Кнайсль: Зеленский в Белом доме вел себя как слон в посудной лавке

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя как слон в посудной лавке, когда встречался с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме и устроил конфликт . Об этом ТАСС рассказала бывшая министр иностранных дел Австрии, глава аналитического центра G.O.R.K.I СПбГУ Карин Кнайсль.

Похожих конфронтаций, как та, что была между Зеленским и Трампом 28 февраля, в публичном поле не происходило. Случившееся заметили во всем мире.

При этом словесную перепалку инициировал Зеленский. Украинский президент провоцировал Трампа на камеру, хотя, согласно официальному протоколу, этого делать нельзя — перед журналистами нужно вести светский разговор.

За закрытыми дверьми можно проводить абсолютно любые переговоры, в том числе жесткие. В том формате обсуждают суть.

«В данном случае Зеленский повел себя как слон в посудной лавке», — сказала Кнайсль.

Ранее политики и чиновники из США втайне контактировали с Зеленским после конфликта с Трампом. Они просили, чтобы глава киевского режима извинился перед президентом США.