Клишас считает бессмысленным вероятный пакет санкций Евросоюза против США
Фото - © сгенерировано Freepik
Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас сказал, что вероятный пакет санкций Евросоюза в отношении Соединенных Штатов будет бессмысленным. До этого СМИ писали, что ЕС пойдет на такой шаг, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию, сообщает ТАСС.
«Ждем первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный, как и 101-й антироссийский)», — отметил народный избранник.
До этого британская The Sunday Telegraph со ссылкой на источники рассказала, что Евросоюз создает планы введения санкций в отношении американских фирм на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.
Трамп много раз говорил, что планирует присоединить остров к Соединенным Штатам. Во время первого срока он предлагал приобрести Гренландию. В марте 2025 года решил, что ее можно аннексировать.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает притязания Соединенных Штатов. Он отмечает, что остров является частью королевства.
