Клишас считает бессмысленным вероятный пакет санкций Евросоюза против США

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас сказал, что вероятный пакет санкций Евросоюза в отношении Соединенных Штатов будет бессмысленным. До этого СМИ писали, что ЕС пойдет на такой шаг, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию, сообщает ТАСС .

«Ждем первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный, как и 101-й антироссийский)», — отметил народный избранник.

До этого британская The Sunday Telegraph со ссылкой на источники рассказала, что Евросоюз создает планы введения санкций в отношении американских фирм на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.

Трамп много раз говорил, что планирует присоединить остров к Соединенным Штатам. Во время первого срока он предлагал приобрести Гренландию. В марте 2025 года решил, что ее можно аннексировать.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает притязания Соединенных Штатов. Он отмечает, что остров является частью королевства.

