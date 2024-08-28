Клименко: Подмосковье предоставило шикарную площадку для Дома БРИКС

сегодня в 11:53

Именно Подмосковье смогло найти отличную площадку, на которой могут собираться представители стран БРИКС, сообщил РИАМО ректор Евразийского международного университета Константин Клименко.

Он добавил, что Дом БРИКС находится в усадьбе Оболенских, восстановлением которой занимался в течение 5 лет член клуба БРИКС Сергей Ладочкин.

«Здесь было болото, мусор — разруха. Сейчас это восстановленный прекрасный усадебный комплекс, который находится под контролем государства», — сказал Клименко.

По его мнению, Ладочкин сделал широкий жест, предоставив данную усадьбу для мероприятий БРИКС. Здесь есть все условия для приема дипломатов, послов, поэтому такое место и было выбрано для Дома БРИКС.

«Здесь будет комфортно дипломатам из разных стран БРИКС», — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что комплекс «Усадьба Храброво» будет расширяться — появятся академия и колледж стран БРИКС.

То, что уже приведено в порядок и отстроено, является первой очередью реставрации усадьбы, заключил ректор.

В среду состоялось открытие Дома БРИКС. Комплекс «Усадьба Храброво» отстроен на месте владений известного княжеского рода Оболенских и представляет собой достоверную историческую реконструкцию дворянского имения.

Здесь тесно переплетаются атмосфера великолепной загородной резиденции и бесценное культурное наследие. В этом прекрасном месте каждый сможет насладиться первоклассным отдыхом и найти себе занятие по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.