Китай выразил протест в связи с новым пакетом санкций ЕС

В 17-й пакет антироссийских санкции Евросоюза попали китайские компании. В связи с этим КНР выразил решительный протест, сообщает ТАСС .

Рестрикции ЕС прокомментировала представитель МИД Китая Мао Нин. Она заявила, что власти страны категорически против «необоснованных» европейских санкций, введенных в отношении предприятий КНР.

По словам дипломата, Пекин не согласен с односторонними санкциями, которые не опираются на международное право. Кроме того, эти ограничения не получили одобрение Совета Безопасности ООН.

Мао Нин также заявила, что Китай рамках украинского кризиса «всегда прилагал усилия по продвижению мирного урегулирования». Она добавила, что КНР не поставлял оружие участникам конфликта, а поставки товаров двойного назначения строго контролировались.

Представитель МИД Китая указала, что многие страны торгуют с Россией, в том числе государства-члены ЕС и США. Она уточнила, что взаимодействие КНР и РФ «не должно испытывать на себе чье-то влияние».

Мао Нин потребовала от ЕС перестать ущемлять интересы китайских компаний, а также прекратить вмешиваться в отношения с Россией. Она отметила, что КНР примет меры для защиты своих законных прав.

20 мая совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Он затрагивает в том числе 200 кораблей.