Китай после угроз США ввести новые пошлины призвал Вашингтон исправить ошибки

сегодня в 06:22

Китай после угроз Соединенных Штатов ввести новые пошлины призвла Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибки, сообщает РИА Новости .

«Китай призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия», — заявили в министерстве коммерции Китая.

Ранее Трамп объявил о значительном увеличении пошлин на китайскую продукцию и других мерах в области торговли в ответ на предполагаемые попытки Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.

После заявления американского президента Дональда Трампа о введении новых таможенных сборов против Китая на крипторынке произошел резкий спад. Bloomberg сообщает, что это падение стало рекордным, начиная с апреля 2025 года.

