Китай после угроз США ввести новые пошлины призвал Вашингтон исправить ошибки
Китай после угроз Соединенных Штатов ввести новые пошлины призвла Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибки, сообщает РИА Новости.
«Китай призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия», — заявили в министерстве коммерции Китая.
Ранее Трамп объявил о значительном увеличении пошлин на китайскую продукцию и других мерах в области торговли в ответ на предполагаемые попытки Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.
После заявления американского президента Дональда Трампа о введении новых таможенных сборов против Китая на крипторынке произошел резкий спад. Bloomberg сообщает, что это падение стало рекордным, начиная с апреля 2025 года.
