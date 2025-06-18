Китай направил три военных груза в Иран после израильских ударов

После недавних израильских атак на иранские объекты Китай организовал как минимум три грузовых рейса в Иран, используя самолеты, которые обычно перевозят военную технику, сообщает Bloomberg .

Данные отслеживания полетов показывают необычную схему: первый рейс вылетел в пятницу сразу после израильского удара, второй рейс отправился на следующий день из прибрежного китайского города. Третий рейс вылетел в понедельник из Шанхая

Все три самолета Boeing 747 следовали по одинаковому маршруту: через северный Китай, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, после чего исчезли с радаров вблизи Ирана.

Хотя официально они должны были лететь в Люксембург, ни один не появился в европейском воздушном пространстве, утверждает издание.