Ким Дотком обвинил Европу в нежелании мира на Украине из-за денег

Европейские лидеры не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине из-за финансовой выгоды. С таким заявлением выступил известный предприниматель Ким Дотком в публикации в социальной сети X, сообщает газета «Известия» .

По словам бизнесмена, причиной является целый ряд военных соглашений, подписанных Украиной с европейскими странами, а также стремление «украсть замороженные активы России». Дотком тверждает, что именно этот финансовый аспект, то есть заработок на конфликте, приводит к тому, что «никого не волнуют» ежедневные смерти солдат.

Данное заявление прозвучало на фоне активных обсуждений в ЕС юридических механизмов для возможного перманентного замораживания или конфискации российских суверенных активов.

Ранее ряд европейских политиков отрицали, что экономические интересы являются препятствием для мира.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.