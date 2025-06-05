сегодня в 03:59

Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в ситуации на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу пообещал поддерживать Москву в ситуации на Украине, сообщает ЦТАК .

«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддержать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора», — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян с официальным визитом по поручению президента Владимира Путина.

В программе визита — ключевая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, во время которой стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Это уже второй визит Сергея Шойгу в КНДР: в 2023 году он передал Ким Чен Ыну личное послание от Владимира Путина и подтвердил приверженность Москвы стратегическому партнерству.

Нынешние переговоры проходят на фоне углубляющегося взаимодействия двух стран в различных сферах.