Киев назвал условие, при котором откажется от территорий в пользу России

Представители украинской делегации допустили возможность территориальных компромиссов в обмен на встречные шаги со стороны России. Одним из условий являются гарантии безопасности со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на „взаимные“ уступки», — говорится в материале.

Как сообщают источники, одним из ключевых спорных моментов в переговорном процессе также является вопрос о гарантиях безопасности со стороны США для Киева.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что власти в Киеве могут рассмотреть вариант отказа от части территорий при условии получения гарантий безопасности от западных стран. По информации WSJ, этот вопрос до сих пор не урегулирован после встреч между представителями США и Украины во Флориде.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о неготовности идти на территориальные уступки, аргументируя это тем, что Украина не имеет права отдавать «свои земли», что противоречит конституции, международному праву и этическим нормам, но после этого признал, что в настоящее время у Киева нет ресурсов для возвращения Крыма в состав Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.