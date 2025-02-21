Келлог провел «продолжительные и позитивные обсуждения» с Зеленским

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что в Киеве прошли «позитивные» встречи по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Эмиссар Трампа опубликовал соответствующее заявление в соцсети X. Он написал, что у него был «насыщенный день общения» с киевскими властями.

Келлог уточнил, что провел «продолжительные и позитивные обсуждения» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О том, что эмиссар Трампа прибыл в Киев, стало известно 19 февраля. Келлог обсуждает с украинским руководством не только урегулирование конфликта, но и сделку по редкоземельным металлам.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский подпишет соглашение по ископаемым в ближайшем будущем. Там считают, что это хорошо скажется на Украине.