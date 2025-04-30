Келлог: Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились Киева и европейские союзники в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — заявил он.

По его словам, представители Киева и Европы, в первую очередь, заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней.

В соответствии с решением Путина, в связи с гуманитарными соображениями, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая — российская сторона объявляет перемирие.

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Россия выражает надежду, что украинская сторона также примет это решение. В случае нарушения перемирия со стороны Украины ВС РФ готовы дать адекватный и эффективный ответ.