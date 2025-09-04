Казахстанский министр Балаева опровергла задержание главы МИД страны

сегодня в 13:48

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева не подтвердила информацию о задержании вице-премьера — министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу, сообщает ТАСС .

Она написала, что СМИ распространяют неподтвержденные сведения относительно задержания государственных служащих. Балаева призвала не публиковать фейки.

Она напомнила, что за это нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В четверг казахстанское издание ORDA опубликовало новость о задержании Мурата Нуртлеу. Сообщалось, что его якобы поймали силовики после возвращения политика с саммита ШОС.