Казахстанский министр Балаева опровергла задержание главы МИД страны
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева не подтвердила информацию о задержании вице-премьера — министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу, сообщает ТАСС.
Она написала, что СМИ распространяют неподтвержденные сведения относительно задержания государственных служащих. Балаева призвала не публиковать фейки.
Она напомнила, что за это нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В четверг казахстанское издание ORDA опубликовало новость о задержании Мурата Нуртлеу. Сообщалось, что его якобы поймали силовики после возвращения политика с саммита ШОС.