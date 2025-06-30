«Казахстан ни при чем»: эксперт оценил последние удары дронов по РФ

Эксперт Матвийчук: Казахстан не причастен к ударам дронов ВСУ по РФ

Бывший офицер спецназа, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что власти Казахстана не имеют отношения к последним ударам украинских дронов по России, несмотря на то, что беспилотники пролетали над территорией этой страны, сообщает Инфо24 .

«Если взглянуть на характеристики украинских ударных беспилотников, то станет понятно, что они не способны преодолеть такое расстояние. Ну невозможно, чтобы они летели с Украины, делали какие-то зигзаги в небе над Казахстаном, а потом заходили в воздушное пространство России и атаковали наши объекты», — сказал эксперт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу ситуацию. Факты пролета украинских дронов над Казахстаном зафиксировали 19 и 20 июня.

МИД РФ осудило действия Киева по отношению к Казахстану и призвало международные организации к соответствующей реакции на украинскую провокацию.