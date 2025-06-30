«Казахстан ни при чем»: эксперт оценил последние удары дронов по РФ
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Бывший офицер спецназа, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что власти Казахстана не имеют отношения к последним ударам украинских дронов по России, несмотря на то, что беспилотники пролетали над территорией этой страны, сообщает Инфо24.
«Если взглянуть на характеристики украинских ударных беспилотников, то станет понятно, что они не способны преодолеть такое расстояние. Ну невозможно, чтобы они летели с Украины, делали какие-то зигзаги в небе над Казахстаном, а потом заходили в воздушное пространство России и атаковали наши объекты», — сказал эксперт.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу ситуацию. Факты пролета украинских дронов над Казахстаном зафиксировали 19 и 20 июня.
МИД РФ осудило действия Киева по отношению к Казахстану и призвало международные организации к соответствующей реакции на украинскую провокацию.