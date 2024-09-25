Казачий округ создадут на Карельском полуострове

Совсем недавно представители Северо-Западного казачьего войска сообщили о формировании казачьего округа на территории Карельского полуострова. Это решение стало ответом на возникновение военного форпоста НАТО в южной Финляндии, рядом с Карелией и Мурманской областью. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов объяснил причины такого шага, сообщает «RuNews24» .

По информации финского издания Yle, в Лапландии на границе с Россией запланировано создание двух новых штабов НАТО. Один из них будет находиться в Миккели и станет командным центром для сухопутных войск северноевропейских государств, в то время как второй, вероятно, будет размещен в Рованиеми или Соданкюля на севере и будет выполнять функцию штаба для передовых сухопутных сил. Ожидается, что в ближайшие дни будет официально объявлено о создании натовского штаба в Миккели, так как решение уже принято.

В новый штаб войдут не только военнослужащие из Финляндии, но и множество иностранных офицеров. Это обеспечит стратегически важную базу НАТО, расположенную всего в 100 км от границы с Россией и в 130 км от Выборга, где расположен крупнейший судостроительный завод страны.

«Северо-Запад России имеет огромное стратегическое значение для нашего государства. Поэтому очевидно, зачем НАТО стягивает силы к границам региона», – отметил Кузнецов.

По его словам, казачьи формирования России готовы противостоять любому врагу как на юго-востоке, так и на северо-западе, а также на иных направлениях. В настоящее время более 18,5 тыс. казаков с честью защищают Родину на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской и Курской областей.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс усиливает свое военное присутствие на границе с Карелией и Мурманской областью. Для того чтобы нейтрализовать возможные угрозы и обеспечить охрану государственной границы, Северо-Западное казачье войско активно создает казачьи округа в этих зонах и увеличивает количество готовых к боевым действиям казаков, заключил атаман.