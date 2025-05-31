Чем дольше Украина оттягивает момент дипломатического урегулирования конфликта с Россией, тем сильнее ухудшаются для нее условия. В конечном итоге страна может лишиться Днепропетровска, Харькова, Одессы и Николаева, такое мнение высказал глава военного комитета Госдумы Андрей Картаполов, пишет «Политика Страны» .

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины. Поэтому не захотят — получат все. И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, и без Сум, без Харькова и без Одессы с Николаевом», — сказал Картаполов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация готова в рамках второго раунда возобновившихся прямых переговоров между Москвой и Киевом сесть за стол переговоров 2 июня 2025 года. В качестве места проведения второй встречи между сторонами Россия также предлагает выбрать Стамбул.

Киев пока не дал официального согласия на встречу 2 июня, где могут начать обсуждать проекты меморандумов, представленных как Украиной, так и Россией. Однако президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на переговоры под давлением США.

Первый раунд возобновившихся с 2022 года переговоров состоялся 16 мая 2025 года. Тогда делегации обеих стран общались менее двух часов, но успели договориться об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и прийти к устойчивому соглашению, что переговоры нужно продолжать и дальше. Весной 2022 года переговоры были прерваны по инициативе Киева.