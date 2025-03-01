Победа в вооруженном конфликте между Россией и Украиной достанется Москве. Никто не ожидал, что Россия будет стабильной, такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, пишет ТАСС .

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — пояснила Кнайсль на соответствующий вопрос.

По словам Кнайсль, Европа рассчитывала, что в России возникнут массовые восстания, что страна в целом распадется на 40 новых государств, но ничего этого не произошло. Москва показала себя стабильной, поэтому экс-министр иностранных дел Австрии считает, что победа в конфликте, конечно, на стороне России.

Кнайсль также добавила, что и российское население удивило мир, поддержав свое правительство и найдя способ жить в новой непростой реальности.

Ранее сообщалось, что Киев хотел заручиться поддержкой Вашингтона, подписав сделку по редкоземельным металлам, но заключение договора сорвалось. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал перепалку с американским лидером Дональдом Трампом, после чего его выгнали из Овального кабинета и отменили сделку. По словам Трампа, без США у Украины нет козырей и она проиграет. Позднее Белый дом заявил о прекращении программы поддержки восстановления инфраструктуры Украины.