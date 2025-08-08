Канцелярия Нетаньяху опровергла ссору между ним и Трампом

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвали фейком сообщения, что президент США Дональд Трамп накричал на него во время обсуждения ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РБК .

В СМИ появилась информация, что 28 июля между Трампом и Нетаньяху состоялся диалог на повышенных тонах. Утверждалось, что политики спорили по поводу гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

СМИ писали, что в ходе ссоры Трамп «накричал» на Нетаньяху, который якобы заявил, что сведения о голодающих детях в Газе сфабрикованы ХАМАС. Издание Times of Israel писало, что после этого разговор политиков «превратился в крики».

Однако в канцелярии премьер-министра Израиля назвали эти сообщения «абсолютным фейком». Там опровергли новости о скандале между Нетаньяху и Трампом.

Ранее кабмин Израиля утвердил решение премьер-министра Нетаньяху об оккупации сектора Газа. Это решение связано с ситуацией вокруг израильских заложников, которых ХАМАС отказывается возвращать.