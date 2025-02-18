Канада выступила против возвращения России в G7

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава выступила против возвращения Российской Федерации в «Большую семерку», сообщает ТАСС .

«Когда речь зашла о предложении включить Россию в состав G7, то я сказала: „Ни за что!“, — сказала Жоли.

Глава дипломатического ведомства добавила, что обсуждала эту тему со своими европейскими коллегами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из G7 было ошибкой и добавил, что хотел бы, чтобы Москва вернулась в объединение. Идею политика раскритиковала глава МИД Германии Анналена Бербок.