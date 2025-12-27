Канада выделила Украине многомиллиардную поддержку

сегодня в 23:29

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Украине нового пакета экономической поддержки в размере 2,5 миллиардов канадских долларов (около 1,83 миллиарда долларов США), сообщает РИА Новости .

О своем решении он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Галифаксе. По словам канадского премьера, данная финансовая помощь призвана помочь разблокировать средства международных институтов для запуска процессов восстановления.

«Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов (1,83 миллиарда долларов США)», — сказал Карни.

Карни также подтвердил, что Канада продолжит оказывать Украине военную поддержку.

