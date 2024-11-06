Камала Харрис скоро выступит с речью о поражении на выборах
Reuters: Харрис выступит с речью о признании поражения на выборах президента США
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В среду ожидается выступление кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, в котором она, как предполагается, признает свое поражение на прошедших выборах, сообщает ТАСС.
Как пишет агентство Reuters, выступление Харрис начнется в 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 по Москве). При этом другие подробности не приводятся.
Ранее американский телеканал NBC сообщал, что действующий президент США Джозеф Байден и вице-президент страны Камала Харрис намерены позвонить республиканцу Дональду Трампу, чтобы поздравить с победой в президентской гонке.
Республиканец уже объявил себя победителем выборов президента, однако официальный подсчет голосов еще не завершен.