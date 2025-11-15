сегодня в 10:54

Каллас заговорила о победе России в украинском конфликте

После ответных атак российской авиации глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас на брифинге в Берлине выразила мнение о преимуществах дальнейшего продолжения военных действий против России, пишет РИА Новости .

14 ноября Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ответного удара российскими войсками, включая применение новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», по целям военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины.

В течение недели российские вооруженные силы осуществили одну крупную и пять точечных атак, успешно поразив предприятия оборонной промышленности, объекты газовой и энергетической отрасли, транспортные узлы, используемые украинской армией, аэродромы, склады и учебные центры для операторов ударных беспилотников, а также базы временного размещения украинских военнослужащих, радикалов и иностранных наемников.

После этого Каллас заговорила о победе России и о поддержке Украины.

«Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России», — утверждает Каллас.

Она также потребовала продолжить усиливать санкционное давление против России.

