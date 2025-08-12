Каллас: Украина и Европа должны быть за столом переговоров с РФ и США

Украина и ЕС должны находиться за столом переговоров с РФ и Соединенными Штатами. Однако президент России Владимир Путин не хочет, чтобы Киев в них принимал участие, рассказала глава Европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает РБК .

Она отметила, что глава РФ хочет отказа Запада от санкций или угрозы их введения. Путин намерен договориться с «большими» странами, как это было в прошлом.

По словам Каллас, договоренности между главами РФ и Соединенных Штатов будут выполнены якобы только в том случае, если с этим согласится Украина. В противном случае по поводу них «пожмут плечами», и это не будет полезно США, авторитету страны.

Переговоры между Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пройдут 15 августа. Их организуют на американской Аляске.

Ранее Зеленский заявил, что у него якобы будет встреча с Путиным. Однако, когда именно она произойдет, не уточнялось.