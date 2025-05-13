Каллас: после принятия 17-го пакета санкций ЕС против РФ будут готовить 18-й

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что за 17-м пакетом антироссийских санкций Евросоюз планирует приступить к подготовке следующего, сообщает «Интерфакс» .

«Мы работаем над 17-м пакетом. Я надеюсь, что мы примем его на Совете ЕС по иностранным делам, который у нас состоится на будущей неделе. Затем мы будем работать над следующим пакетом», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что санкции являются экономическими рычагами Евросоюза, которые Брюссель использует для давления на Россию, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

Глава дипломатии ЕС назвала большой проблемой обход санкций, за который в европейских странах введена уголовная ответственность. По ее словам, компании из Европы намерены продолжать получать прибыль от РФ.

Каллас выразила надежду на то, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, а также на то, что между Брюсселем и Вашингтоном существует взаимопонимание по вопросу введения санкций.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал придурками власти некоторых западных стран, которые готовы вводить антироссийские санкции и вредить своим же государствам в попытке причинить ущерб Москве.