Каллас назвала инцидент с БПЛА в Румынии безрассудной эскалацией
Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала прилет предполагаемого российского дрона в Румынию безрассудной эскалацией и угрозой безопасности, сообщает «Царьград».
Ранее в Румынии заявили о перехвате якобы российского беспилотника силами ВВС в окрестностях Тулчи. Для этого подняли два F-16.
Как отметила Каллас в соцсети Х, происходящее продолжает подрывать стабильность в регионе и требует серьезного внимания.
Также она подчеркнула, что выражает солидарность с Румынией и поддерживает постоянный контакт с правительством страны.