сегодня в 07:36

Каллас назвала инцидент с БПЛА в Румынии безрассудной эскалацией

Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала прилет предполагаемого российского дрона в Румынию безрассудной эскалацией и угрозой безопасности, сообщает «Царьград» .

Ранее в Румынии заявили о перехвате якобы российского беспилотника силами ВВС в окрестностях Тулчи. Для этого подняли два F-16.

Как отметила Каллас в соцсети Х, происходящее продолжает подрывать стабильность в регионе и требует серьезного внимания.

Также она подчеркнула, что выражает солидарность с Румынией и поддерживает постоянный контакт с правительством страны.