Каллас: конфликт в Иране не должен отвлекать внимание от Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что обеспокоена тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины, сообщает РИА Новости.
По ее словам, нельзя допустить, чтобы «этот вопрос сошел с повестки дня, потому что это реальная и очень близкая угроза для Европы».
«Также вызывает обеспокоенность то, что все эти возможности, необходимые на Ближнем Востоке, также нужны Украине», — заявила она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД балтийских стран.
Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.
В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
