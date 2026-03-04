Каллас: конфликт в Иране не должен отвлекать внимание от Украины

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что обеспокоена тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины, сообщает РИА Новости .

По ее словам, нельзя допустить, чтобы «этот вопрос сошел с повестки дня, потому что это реальная и очень близкая угроза для Европы».

«Также вызывает обеспокоенность то, что все эти возможности, необходимые на Ближнем Востоке, также нужны Украине», — заявила она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД балтийских стран.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

