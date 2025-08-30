Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что большинство стран Евросоюза пытаются добиться экспроприации российских замороженных активов в связи с «колоссальным недостатком средств» для финансирования Украины в следующем году, сообщает ТАСС .

«Да, это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

При этом она подчеркнула, что Бельгия и ряд других стран ЕС не готовы обсуждать возможность немедленной конфискации замороженных активов РФ, а для их присвоения «необходимо единогласное решение».

Каллас добавила, что множество стран Евросоюза выразили готовность «разделить риски» с Бельгией, на территории которой заморожены 210 млрд евро — почти все активы РФ, заблокированные в ЕС. При этом глава евродипслужбы не уточнила, какие страны готовы разделить риски с Брюсселем.

