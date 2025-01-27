Каллас: ЕС должен научиться разговаривать с США на «языке сделок»
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС должен научиться разговаривать с США на «языке сделок» по примеру администрации президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
По ее словам, это значит, что всегда и по всем вопросам нужно вести переговоры.
«Мы должны также разговаривать на этом языке», — подчеркнула она.
Говоря о Гренландии, она сказала, что поддерживает Данию.
Ранее Каллас сообщила, что на том же заседании главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении России.
Ограничения против нашей страны должны были истечь 31 января 2025 года, но теперь будут действовать еще шесть месяцев.