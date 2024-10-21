«Как собак привезли»: пленный боец ВСУ рассказал, как его мобилизовали

Пленный боец ВСУ заявил, что его обманом мобилизовали по пути на работу

Попавший в плен украинский военный заявил, что бойцов ВСУ завозят новобранцев на позиции «как собак» и отказывают им в эвакуации. Мужчина также рассказал историю, как его обманом мобилизовали в войска, сообщает ТАСС .

«На работу шел, прямо на трассе поймали. Сказали: „садись в машину, поедем, обновим данные, и отпустим, пойдешь на работу.“ До этих пор иду на работу», — сказал попавший в плен украинец.

По словам мобилизованного, по приезде на позиции его группе приказали «держать полосу» силами четырех человек.

«За что мне умирать? Я работаю. Они-то сами там сидят, а людей на мясо толкают», — добавил пленный.

Мужчина признался, что он также задумывался о дезертирстве. По словам пленного, некоторые его знакомые сбегали с позиций, и он хотел последовать их примеру.