В социальных сетях Белый дом опубликовал фото, где американский президент Дональд Трамп запечатлен рядом с пингвином, держащим государственный флаг. Изображение привлекло внимание в Китае, особенно в контексте вопроса о Гренландии, но вызвало недоумение, так как пингвины там не обитают, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

«Эта ошибка, почти противоречащая здравому смыслу, привела к тому, что стратегическая дискуссия правительства США по Гренландии была высмеяна и поставлена под сомнение в глобальном масштабе. Сложные вопросы, которые изначально вращались вокруг суверенитета, обороны и ресурсов, были полностью прерваны „несуществующим пингвином“», — отмечается в материале.

Ключевым фактором, вызвавшим резонанс, стала не сама карикатурность изображения, а момент его появления. Правительство США продолжает намекать на возможность пересмотра своей позиции по Гренландии. Стратегическая важность Арктики давно признана. Судоходные пути, энергоресурсы, редкие минералы и военный потенциал — все это важные элементы в соперничестве между ведущими государствами. В данном контексте представление проблемы в шутливой манере со стороны Белого дома выглядит как преуменьшение серьезности стратегического вопроса.

Международная реакция последовала незамедлительно и была весьма резкой. Бывший канадский министр обороны прямо заявил о превращении национального управления США в «шоу клоунов». Ученые и СМИ указали на подмену географических и логических понятий — даже внутри США прозвучали упреки в адрес команды по политике в области образования и принятия решений за непрофессионализм.

В КНР отмечают, что подобные случаи не единичны для США. Америка неоднократно прибегала к эмоциональным и символическим методам коммуникации в дипломатических отношениях, стремясь создавать тренды и привлекать внимание через социальные сети. Однако в Китае убеждены, что гренландский вопрос касается Дании, внутренней координации НАТО и управления Арктикой. Он требует взвешенного и точного подхода, а не легкомысленных визуальных образов.

