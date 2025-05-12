Кадыров признался, что стал меньше улыбаться из-за спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему он на самом деле стал меньше улыбаться. По его словам, это не из-за возможной отставки, сообщает РИА Новости .

Кадыров признался, что улыбку на его лице стали замечать реже. Это связано со спецоперацией. Глава Чечни серьезен из-за ответственности за земляков, которые находятся на передовой.

«Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идет спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — отметил глава Чечни.

По его словам, это никак не связано со слухами о его отставке.

Ранее Кадыров заявил, что просит освободить его от занимаемой должности. Он отметил, что подобное решение может принять только президент РФ и верховный главнокомандующий Владимир Путин.