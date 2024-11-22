Кадыров показал «северокорейца» и «хохла», воюющих за «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов показал на видео этнических корейца и украинца, которые воюют в составе его подразделения. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, который опубликовал эти кадры в своем Telegram-канале , именно из-за этого корейца Димы на Западе вспыхнула паника, что к ВС РФ якобы присоединилась «армия КНДР».

На кадрах Алаудинов показывает бойца, который по национальности является корейцем. Сам Дима родом с Сахалина.

«Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров.

Командир спецназа также показал другого военнослужащего с позывным Хохол, который является этническим украинцем. Он воюет в рядах «Ахмата» и руководит отрядом.

«У нас в России, в российской армии, может быть командир с позывным Хохол. Он сам по национальности украинец, и нам это не мешает. Он командир моего отряда. А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день был командир с позывным Русский. Как вы себе это представляете?» — говорит Апти Алаудинов, снимая на видео себя, бойцов «Ахмата» и священника.