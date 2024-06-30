сегодня в 14:31

Село Спорное под Донецком освобождено от солдат ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое положение по переднему краю в зоне проведения специальной военной операции, освободив от присутствия Вооруженных сил Украины село Спорное Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Южная» группировка ВС РФ поразила живую силу сразу восьми бригад ВСУ: 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной. За сутки потери киевского режима на Донецком направлении составили до 450 бойцов.

Российские военнослужащие ликвидировали два украинских танка, три боевых бронированных машины и четыре автомобиля, которые использовали ВСУ.

В ходе успешно проведенной операции уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее Минобороны сообщило об освобождении на Донецком направлении села Новоалександровка. Успешно военную задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».