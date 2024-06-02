Политики на Западе лгут, что ограничиваются только помощи Киеву и снабжением ВСУ оружием, а их страны якобы не участвуют в конфликте напрямую, пишут авторы статьи в Junge Welt. Их слова приводит РИА Новости .

«Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови — это была большая ложь, которую западные политики рассказывали своему населению с 24 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобный обман сработает в долгосрочной перспективе только при «победе» Киева. Те, кто этой лжи не поддается, по словам авторов, хорошо понимают, что именно НАТО ведет боевые действия в зоне украинского конфликта. И поражение Киева будет равняться поражению самого Альянса.

«Поэтому поражение Украины необходимо предотвратить практически любой ценой. Даже если необходимо пойти на еще большую эскалацию, атаковав российскую территорию с применением западного оружия, отправить западных солдат в зону боевых действий», — отмечается в публикации.